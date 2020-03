Urmas Sutrop: kui läheme paanikaga kaasa, muutume haigustele vastuvõtlikumaks

Meid hirmutatakse sellega, et paljudes maades möllab epideemia ja ülemaailmselt pandeemia. Aga kas see ikka on nii? Asja uurides selgub, et eri riikides haigestumise võrdlemine on peaaegu võimatu. Hiina kohta öeldakse, et nende raporteeritud 81000 juhtumit ei ole laboratoorselt tõestatud. Koroonaviirusesse nakatatuteks on loetud kõik, kellel on vastavad sümptomid nagu köha ja palavik. Ka paljud Euroopa riigid on loobumas viiruse testimisest ning seega on arvud suuresti aganate pealt vaadatud. Samas ignoreeritakse kõrget suremust tavalisse grippi.