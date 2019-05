Urmas Sutrop: Mart Helme on sama aus nagu Edgar Savisaar või Andrus Veerpalu

Mart Helme on aus Eesti mees. Ta on puhas nagu prillikivi. Mina usun teda, usun nagu ma uskusin ja usun praegugi Edgar Savisaart ja Andrus Veerpalu.

Mart Helme on meie mõisahärra, parun, senjöör. Sellest ei ole midagi, et eestlaste unistus oli sajandeid mõisnikud maalt minema kihutada ja vabaks saada. Nüüd vaba rahvana ei saa me siiski läbi mõisahärrata. Lausa 100000 valijat, keda muidu keegi poleks esindanud, on omale mõisahärra leidnud, kelle vaimu- ja võimupõldudel teopäevi teha. Inimene ei saa kohe ilma peremeheta.