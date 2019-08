Urmas Sutrop: ühe pildi lugu ehk Kelle jalanõud on seina ääres?

Eesti õhustik on ärev ja täis skandaale ning muret, mis Eestist niimoodi saab. Aga samas on sotsiaalmeedia kaudu ajakirjandusse jõudnud Martin Helme postitatud foto suveidüllist. Sellel on inimesed, kes on ülirõõmsad, lausa õnnelikud. Nende kehakeel reedab, et nad on äsja vabanenud suurest murest ja pingest. Valitsus jäi ju jälle püsima.



Lisaks on pildile asetatud laste mänguasi, et näidata, kui nunnud on kõik tegelased pildil. Aga selles lauses on lausvale väide, et „koalitsioon on tugev“ ja et neil „on kõigil ühine soov oma toetajatele antud lubadused ellu viia“.