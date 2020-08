Urmo Soonvald: kuidas EKRE esiingel Jüri Ratas sõna lämmatab ehk mure pole libauudistes, vaid vastamata küsimustes

Martin Helme: "See on see libauudiseid tootev portaal, kus töötavad Paris, Kiisler, Koorits, Roonemaa. Ma pean ütlema, ma ei loe Delfit, sealt ei saa midagi peale libauudiste. Ma soovitan ka teistel mitte lugeda.“

Helme käitub nii, nagu ta eeldab, et ta valijad ootavad ja nagu teeb Donald Trump iga päev USAs. Ülbus ning arrogants kui taktika on kõikjal pigem lühiajaline, sest valijatel on silmad, kõrvad ja süda.

Martin Helme (järjekordse) soolo juured on allpool olevates küsimustes ja USAst advokaadibüroo palkamises. See kõik ei ole läinud nii nagu ta oleks soovinud. Segadused, kahtlused, veidrad partnerid ja siseriiklike ametkondade vastuseis on muutnud ta kontrollimatult närviliseks. Ka see protsess on läinud peaministrist üldiselt mööda, nagu ka teistest ministritest, sest kogu tegevus on usaldatud Helmele ja ta nõunikele. Ja samal ajal räägivad nii peaminister kui välisminister, kui oluline on see Eesti riigile…