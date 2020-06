Vaba meedia Orbani-stiilis allutamine levib üle Euroopa

Avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid on roogitud puhtaks kriitilistest ajakirjanikest ning neist saavad valitseva partei suuvoodrid.

Annetajate hulgas oli ka Lorinc Meszaros, Orbani kauaaegne sõber, kes on nüüd riigi rikkaimate meeste seas, osaliselt tänu võidetud riigihangetele.

Valitseva partei liitlased ostsid kiiresti ühe meediaväljaande teise järel, kasutades selleks sageli riigi kontrolli all olevate pankade heldeid laene.

Pole üllatav, et see muutis meediaettevõtted ülevõtmise suhtes haavatavaks.

Kui avalik meedia oli kontrolli all, suunas valitsus riiklikud reklaamikulutused erakätes olevatest suure jälgijaskonnaga meediaväljaannetest oma liitlaste kanalitesse.

Seadusega liideti ka kõik avalik-õigusliku ringhäälingu hoovad ja paigutati need ühte üksusesse meedianõukogu kontrolli alla, kes vaatas puhastust - kriitilistest ajakirjanikest - pealt.

Meedia allutamise vaimne kodu on Ungari. Peaminister Viktor Orbani strateegia on lihtne, kuid tõhus.

See, millest me ei kuule, on veel üks ebademokraatlik haigus, mis on nõudnud juba mitut ohvrit üle Euroopa.

Kuuleme palju sotsiaalmeedia ja desinformatsiooni ohtudest meie demokraatlikele riikidele. Kuigi see on tõsi, pole kumbki veel ühtki Euroopa riiki täielikult üle võtnud.

See ei ole düstoopiline fantaasia. See on Euroopa 2020. aastal.

Kuhu läks Ungari, sinna on läinud teisedki. Tšehhi, Türki ja Serbiasse, kus valitsused ja nende äriliitlased on eriarvamuste lämmatamiseks võtnud sarnase taktika, on alles jäänud vähe iseseisvat meediat. Poolas on valitsev partei Orbani mudeli avalikult omaks võtnud ja järgib järjekindlalt tema allutamisstrateegiat.

Foto: AFP

Ja on ka piiriülene element. Organiseeritud kuritegevusest ja korruptsioonist teatamise projekti uurimine näitas, et Ungari ärimehed ja Orbaniga seotud ettevõtted on ostnud osalusi Balkani meediaettevõtetes.

Ja Tšehhi miljardär, energia- ja meediamagnaat Daniel Kretinski ostis hiljuti ajalehe Le Monde.

Nõuetele vastava meedia tagamise olulisust näitas Austria asekantsler Heinz-Christian Strache juhtum, kellest lekkis video, kuidas ta pakkus riigihangete võite vastutasuks Venemaa oligarhi toetuse eest. Tehing hõlmas ka 50-protsendilise osaluse ostmist Austria ajalehes Kronen Zeitung ja selle vaadete ümberkujundamist.

On aeg peatada meediate allutamine ja pöörata see ümber enne, kui on juba liiga hilja.

Poliitiline sekkumine oleks ilmselge viis, kuid paradoks on muidugi see, et muudatusi peaksid tegema valitsused, kes kasutavad poliitikaid ja regulatsioone meedia allutamiseks.

See jätab alles riigiülese sekkumise, kuid see eeldaks sellist vastasseisu, mille jaoks Euroopa Liidul ei näi praegu seedimist olevat.

Üks lahendus peitub erasektoris. Ohustatud riikide sõltumatud meediaettevõtted vajavad oma iseseisvuse säilitamiseks või taastamiseks rahalisi vahendeid.

Alates digitaalsetest idufirmadest kuni väljakujunenud trüki- ja leviedastusettevõteteni - kõik uudisteäris olevad ettevõtted vajavad juurdepääsu laenudele ja omakapitaliinvesteeringutele, mis võimaldavad neil vastu seista ettevõtete ülevõtmisele ja, kui asjaolud võimaldavad, kontrolli tagasi osta.

Selline kapital peab olema kannatlik, kuna seda ei saa kiire rahalise tulu saamiseks investeerida. Meil tuleb üle Euroopa üles ehitada kvaliteetse sõltumatu ajakirjanduse bastionid, institutsioonid, mis toetavad kodanikuühiskonda ja demokraatlikku arutelu ning mis on üle nende rõhujate autoritaarsetest ambitsioonidest.

See nõuab uut mõtteviisi Euroopa mõjukatelt filantroopidelt, investoritelt ja teistelt, kes hoolivad meie vabadustest.

Meie demokraatiad sõltuvad sellest.