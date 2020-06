Vahur Koorits: Eestis on seaduslikult saadaval liiga võimsad relvad

Viimastel aastatel pole olnud enam ühegi tõsisemat relvadega toime pandud kuritegu, mille toimepanija oleks kaitseliitlane. See näitab, et sotsiaalne kontroll on tõhusam kui formaalne psühhiaatriline kontroll. Kavandatavad muudatused relvaloa taotlemisel on kõik mõistlikud, aga veel rohkem võiks rakendada just sotsiaalset kontrolli. Need, kes puutuvad inimesega pikemat aega kokku, teavad kõige paremini, keda saab usaldada ja keda mitte.