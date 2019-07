Vahur Kooritsa analüüs: võitjate põlvkonnast sai kaotajate põlvkond

Võitjate põlvkonna teke oli seotud sellega, et Eesti ühiskonna muutus oli 1991. aastal väga järsk. Okupatsioon oli 50 aastat pikk, mistõttu ülinapilt oli neid, kellel oli avaliku teenistuse kogemus esimese vabariigi aegadest. Iseseisvas riigis oli aga selge vajadus kiirelt üles ehitada need riigi osad, millega varem tegeles Moskva, nagu riigikaitse ja välissuhtlus. Paljudes teistes valdkondades olid küll olemas nõukogude ajast pärit asutused, mis ka justkui tegelesid nende teemadega, aga uut riiki taheti teistsugusena.

Nooremate inimeste seas tekitas see pessimismi. Kes nühkis aastal 1991 alles koolipinki, mõistis Titma juttu nii, et kõigest mõned aastad vanemad inimesed on saanud parimad töökohad omale ja lukustavad end nüüd oma kabinettidesse, kuni nad kunagi hallipäistena sealt pensionile lähevad. Samuti oli kartus, et kõik ettevõtted on erastatud, juba loodud ettevõtted on end kindlustanud ja turu ära võtnud, jättes uutele ettevõtetele vähe lootust.

"Veelgi nooremad põlvkonnad jäid juba hiljaks. Tänastel keskkoolilõpetajatel on suuri raskusi töö leidmisega. Turumajanduses on kohad hõivatud. Väikeriigis on tööturg väike, rääkimata kohtadest eliidi seas. Seega: sünniaasta loeb. Ja seda inimene ise valida ei saa. Tänased kolmekümnesed olid murrangulistes sündmustes aktiivsed osalejad ja loomulikult ka nende muutuste magusamate viljade maitsjad," kirjutas Titma toona.

"See, mis toona jagati, on kõik ära võetud umbes 30 aastaks." Sellise sünge ennustuse tegi aastal 2000 sotsioloog Mikk Titma. Tema võttis kasutusele avalikkusele lummavalt mõjunud võitjate põlvkonna mõiste.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai kommenteeris, et "võitjate põlvkond" on hea üldistus põlvkonna kohta, kes oli üks põhijõududest üleminekul nõukogudeaegsest plaanimajandusest turumajandusele. "Kas nad olid ka targemad, kõrgema IQ-ga, aktiivsemad, ambitsioonikumad kui varasemad või järgmised põlvkonnad, siis arvatavasti mitte. Jaapanlastel on eduka äritegemise reegel: olla õigel ajal õiges kohas ja õige kaubaga. See kõik iseloomustab ka võitjate põlvkonda," nentis Pettai.

Tema sõnul tõusid nõukogude korda lammutanud ühiskondlike liikumiste liidrid loomuomaselt liidriteks ülesehitatavas uues ühiskonnas. "Mul isiklikult ei olnud mingit ettekujutust, et satun poliitikasse. Olin lihtsalt ühiskondlikult aktiivne üliõpilane ja noor õpetaja," rääkis Lukas. Kuigi ta valis omale alguses akadeemilise karjääri ja läks muuseumi juhtima, siis tõmme poliitika vastu jäi ja kui ta kutsuti poliitikasse, siis ta läks. Lukas on oma karjääri käigus saanud mitu korda ministriks, olnud Tartu linnapea, juhtinud kaks korda Eesti Rahva Muuseumi ja olnud ka Tartu Kutsehariduskeskuse juht.

Praegune kultuuriminister Tõnis Lukas sai 1992. aastal 30-aastasena Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. "Ühiskondlikult aktiivsetel inimestel oli 80-ndate lõpus ja 90-ndate alguses vastutus võtta need ametid, sest me muutsime riiki. Keegi pidi astuma endise nomenklatuuri asemele," rääkis Lukas.

Nõukogude Liidus hoidis riik kõiki majandussektoreid oma kontrolli all ja ministeeriumite ülesanne oli neid juhtida. Lisaks ministeeriumitele oli veel kompartei, mis hoidis kogu riiki kontrolli all ja üritas anda tähtsamates küsimustes parteilisi suuniseid. Praegune välisministeeriumi maja ehitati Eesti Kommunistliku Partei peakontoriks ja oli tihedalt parteibürokraate täis.

Nõukogude Liit oli kommunistlik, aga uus Eesti pidi olema kapitalistlik. See muutis suure osa kommunistliku Eesti ametnikkonnast, eriti juhtivad töötajad, uue riigikorra jaoks ebavajalikuks, sest neil polnud vajalikke oskuseid ja isikuomadusi, et kapitalistlikku riiki ehitada.

Väga reljeefseks näiteks on sisejulgeoleku tagamine. Nõukogude Liidus tegeles kommunistliku partei ülemvõimu hoidmisega kõikvõimas eriteenistus KGB. Taastatud Eesti riik ei tahtnud aga KGB-st midagi teada, vaid hakkas oma eriteenistusi looma nullist, võttes neid üles ehitama pigem inimesi nõukogudeaegsest miilitsast. Tehti vaid üks erand, kui tööle võeti KGB tehnilised töötajad, kes oskasid kasutada pealtkuulamistehnikat ja kellele polnud kohe asendajaid võtta. See otsus maksis valusalt kätte, kui selgus, et üks neist, Vladimir Veitman, hakkas tööle Vene luure heaks.

Kevvaiga koos asekantsleriks saanud Andres Oopkaup oli umbes sama vana, Ruve Šank oli mõnevõrra vanem. "See oli aeg, kui vanad kogemused ei maksnud. Vanade olijate jaoks oli muutus raskem. Minu jaoks oli kõik uus, mul oli uute väljakutsetega kergem kohaneda," selgitas Kevvai seda, miks just noori juhtkonda edutati.

Toomas Kevvai oli 30, kui ta 1994. aastal tollasesse põllumajandusministeeriumi tööle läks. Ta oli varem töötanud sovhoosis ja seejärel neli aastat Eesti Maaviljeluse Instituudis. Sel ajal oli võimalik näha, kuidas toimus teadusetegemine ka Soomes ja Rootsis. "Ma nägin, kuidas Eestis lugupeetud professorid rohisid katselappe, siis ma mõtlesin, et see ei ole selline asi, millega ma tahaksin end eluaeg siduda," selgitas Kevvai. Ühel hetkel helistati talle ministeeriumist ja küsiti, kas ta teab kedagi, kes tönkab väheke inglise keelt ja tahaks ministeeriumis töötada. Kevvai pakkus iseennast.

Kevvai on tänaseks olnud uue nimega maaeluministeeriumi asekantsler 22 aastat. Sellega on ta Eesti kõige pikemalt järjest ametis olnud asekantsler. Mitte ükski teine asekantsler ega kantsler pole püsinud ametis 90. aastatest alates. Isegi eelmisel kümnendil ametisse asunuid on vähe, suurem osa ministeeriume praegu juhtivatest kantsleritest ja asekantsleritest on ametisse saanud sel kümnendil.

Need talud olid lihtsalt liiga väikesed. Kui Eesti ajal elas ära paarikümne hektari suurune kahehobusetalu, siis tänapäeval on isegi teraviljatalu 400-600 hektariga toimetuleku piiril. Kui proovid 20-30 hektariga elatist teenida, siis see ei õnnestu.

Ometi ei olnud kõik Kevvai eakaaslased võitjad, sest osad tegid valikuid, mis tagantjärele tarkusega olid valed. "90-ndate alguses tohutult propageeriti, et läheme kõik talu pidama, et tuleb restitutsioon, et oli vana hea Eesti aeg taludega ja nüüd me taastame talud. Paljud matsid oma elu ja tervise suhteliselt väikestesse taludesse, et need üles töötada. Üksikud neist olid edukad, aga paljud panid oma parimad aastad sellesse, mis ei viinud lõpuks materiaalsesse või emotsionaalsesse õitsengusse," lausus Kevvai.

"Sama asi oli söödaseadusega. Mäletan, kuidas üks lugupeetud poliitik küsis, et mis söödaseadus, mis te sööta reguleerite, kas varsti tuleb "joodaseadus". See oli olukord, kus meie areng oli ühiskonna ootustest mõnevõrra ees," nentis Kevvai.

Euroopa Liidu liikmesusega kaasnes vajadus harmoniseerida seadusandlust, mis tõi kaasa ka omajagu tüli. Kui näiteks valmis loomakaitseseadus ja minister käis seda riigikogus esitlemas, siis riigikogus küsiti sarkastiliselt, et te räägite loomakaitseseadusest, samal ajal kui meil lapsed tänaval nälgivad. Kui praegu on Kevvai sõnul ühiskonna tellimus loomakaitseks selgelt olemas, siis toona käis seadusandlus paljudes valdkondades ühiskonnast ees, mis tekitas tunde, et Euroopa poolt surutakse peale midagi, mis meie väärtustega ei haakunud.

Mis siis juhtus 90. aastate tuntumate poliitikutega, et neid enam poliitikas pole? Tähtsaim põhjus on mõistagi, et iga nelja aasta tagant on valimised ja tagasivalimine pole garanteeritud. Kes jääb riigikogust välja, jääb välja ka otsustajate ringist, avalikkuse tähelepanust ja järgmisel korral tagasivalituks saamine osutub veel raskemaks. Samuti tuleb nentida, et päris paljud Laari esimese valitsuse ministrid ja seda riigikogus toetanud saadikud polnud mitte verinoored võitjate põlvkonna mehed, vaid juba keskealised ja vanemad inimesed. Omajagu palju oli siis ka tuntud kultuuriinimesi, keda pikem karjäär poliitikas ei huvitanud. Laari esimese valitsuse liikmetest on endiselt poliitikas tegevad Jüri Luik ja Heiki Kranich.

Praegu on tippametnikel viieaastased tähtajalised lepingud, mille lõppedes tuleb otsustada, kas kandideerida uuesti. Ka see aitab tagada rotatsiooni tippametnike seas.

Paljud tippametnikud läksid ise ära, sest liiga pikalt samas ametis olemine tüütas neid. Mõned sunniti lahkuma. Kevvai ütles, et tema on suutnud püsida 22 aastat samas ministeeriumis asekantslerina, sest iga nelja-viie aasta tagant vahetas ta vastutusvaldkonda. Kui seda poleks olnud, oleks ka tema ilmselt ise ära läinud.

20 aasta tagune hirm, et head kohad võetakse aastakümneteks ära, osutus ekslikuks. Praegu on ministeeriumite juhtkondades väga tugevalt esindatud 1970. aastatel sündinud, kes on praegu neljakümnendates aastates ja peale tulevad esimesed kaheksakümendatel sündinud.

Äramärkimist väärib veel üks trend. Kui aastatel 2000-2018 kasvas keskmine palk neli korda, siis 50 rikkama inimese vara väärtus kasvas üle 11 korra. Kui praegu räägitakse mitmel pool maailmas sellest, et kapital kasvab kiiremini kui palgad ehk rikaste sissetuleku kasv ületab töötajate sissetuleku kasvu, siis sama on tõsi ka Eestis.

Nimekirja vaadates on näha transiidisektori kunagist võimsust ja selle praegust äravajumist. Nimekirjas on ka mitu uue majanduse ettevõtetega seotud inimest, aga valdav enamik rikkaid tegelesid nii aastal 2001 kui 2018 pigem traditsiooniliste majandussektoritega.

Kõige värskemas, 2018. aasta rikaste topis on kõige rikkamad hoopis finantsvahendusettevõte Transferwise omanikud Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus, kelle ettevõtet polnud aastal 2001 veel olemas. Kuigi 2018. aasta tabelis on ka päris palju niinimetatud vana majanduse ettevõtteid, on rikaste TOP-50 koosseis 17 aastaga oluliselt muutunud. 2001. aasta rikaste topi kuulujatest kuulub 50 rikkaima sekka ka 2018. aastal Kanajev, Fjodor Berman, Enn Pant, Kalev Järvelill, Armin Karu, Andres Järving, Mati Polli koos lastega (ta jagas 2017. aastal 60 protsenti oma valdusfirma aktsiatest oma kolme lapse vahel), Kaido Jõeleht, Urmas Sõõrumaa, Toomas Annus, Heldur Meerits, Rain Lõhmus ja Oleg Gross. Kokku 13 inimest. 17 aastaga on Eesti 50 rikkaima nimekiri muutunud kolmveerandi ulatuses. See ei tähenda, et TOP 50-st väljakukkunutel läheks ilmtingimata halvasti, lihtsalt teistel läheb paremini.

Isegi äris ei saa rääkida mingist võitjate põlvkonna kestvast ülekaalust. 24. septembril 2001 avaldas Äripäev oma esimese Eesti rikaste edetabeli, mida väljaanne on edaspidi teinud igal aastal. Artikli autor Peep Sooman kirjutas, et ettevõtte väärtuse hindamiseks on esmatähtis see, kui palju see kasumit teenib. Varem oli ettevõtetel komme oma kasumit varjata, alles ettevõtte tulumaksusüsteemi muutus aastal 2000 muutis kasumi peitmise mõttetuks ja muutus võimalikuks enamvähem adekvaatse rikaste topi tegemine.

Eesti poliitikas teevad praegusel ajal ilma hoopis 1970. aastatel sündinud. Nende seas on peaminister Jüri Ratas, Euroopa Komisjoni uus volinik Kadri Simson, ministrid Mailis Reps, Martin Helme, Riina Solman ja Urmas Reinsalu, samuti opositsioonierakondade juhid Kaja Kallas ja Indrek Saar. Ka poliitikasse on peale tulemas 80-ndate põlvkond, valitsuse pesamuna Tanel Kiik on sündinud 1989.

Muutus ei piirdu rikaste edetabeliga. 90. aastatel oli võitjate põlvkond ülejäänud elanikkonnast selgelt jõukam ning selle põlvkonna teistest kõrgem palgatase oli üks põhjuseid, mis õigustas nende nimetamist õnnesärgis sündinud inimesteks. 20 aastat hiljem, kui sama põlvkonna inimesed on juba pigem vanuses üle 50, on nende palgatase aga jäänud pealekasvavale noorte põlvkonnale alla.

Kõrgeima palga teenijad on ka praegu kolmekümnendates

2014. aastal statistikaametis tehtud uuringu kohaselt teenisid kõige suuremat palka Eestis peaaegu kõigil erialadel inimesed vanuses 30-39, kelle sünniaastateks on 1974-1983. Üksnes põllumajanduses ja metsanduses, ehituses ning finants- ja kindlustustegevuses ning haldus- ja abitegevustes on kõige kõrgem palgatase inimestel, kes sündisid 1964-1973.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja selgitas, et Eesti pole maailmas sugugi ainuke riik, kus see nii on. Sarnane olukord on ka teistes Ida-Euroopa riikides, näiteks Poolas ja Tšehhis, aga ka mujal maailmas, näiteks Lõuna-Koreas. Euroopas on ka teisi äärmuseid, kus keskmised palgad on kõige kõrgemad hoopis vanematel töötajatel, nii on see näiteks Itaalias.

"Kõige kõrgemat keskmist palka saavate inimeste vanus on Eestis aja jooksul kasvanud ja pikas perspektiivis muutub Eesti palga ja vanuse seos tõenäoliselt sarnasemaks meist jõukamatele Euroopa riikidele, kus üle 40-ste palgad ei erine kuigi palju 30- kuni 40-aastaste palkadest," arvas Oja.

Ühest põhjust, miks on Eestis üle 40-aastaste palgad madalamad kui 30- kuni 40-aastaste omad, pole tema sõnul ilmselt võimalik välja tuua. Kõige enam on Eesti vanuse ja palga kõverat põhjendatud ühiskonna kiire arenguga, mis on soosinud noori. Töökohad muutuvad järjest keerukamaks ja noorem põlvkond satub enam uutesse ja kõrge tootlikkusega valdkondadesse. Praegu kasvab kõrge palgaga IT sektor, kuhu lähevad just noored.

Võitjate põlvkond on sattunud tõrjutute sekka

Küsimus pole vaid palgas, vaid ka üldises kindlustundes. 50+ inimesed tunnevad end tänapäeval tööturul tõrjutuna. Sotsioloog Iris Pettai selgitas, et tööturul toimib üsnagi halastamatu konkurentsivõitlus, kus vanus on väga määrava tähendusega. Kui inimene on 20- kuni 40-aastane, siis on tema vanus võimas konkurentsieelis.