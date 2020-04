Loomulikult on inimelu tähtsam igast rahast ning mitte ainult elu, vaid ka selle kvaliteet. Me tahame, et meie lähedased on elus, kuid ka seda, et nad on terved.

Miks siis nõuab näiteks maaeluministeerium, et me kulutaksime praeguses kriisis ressursse miingitele eurodirektiividele, mis mõjutavad meie elu alles 30 aasta pärast?