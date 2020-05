Valdar Parve: mis on riigieksamite mõte? Et ei pääsetaks ühiskonnale raha- või inimkahju tegema

Üks mu õpetajaid ütles, et tema lootnud teha oma elus kokku kaksteist tosinat eksamit. Üks jäänud puudu. Mis oli eksamite mõte tollal, mil plaanimajanduses lahustati joodikute ja käpardite töö meistrite töö hulka! On ehk nüüdsed põhikoolieksamid relikt tollest ajajärgust ning riigieksamidki suuresti ministrite ja direktorite jaoks, et koolide pingeridu lehte panna?