„Üks hetk leidsin ennast riigist, mille praegune koalitsioon tegeleb päevast päeva muu hulgas naiste, noorte, vähemuste, välistudengite, võõrtööliste ja kohalike tööandjate alandamisega."

Lisada saanuks ta veel: „ ning täie jõuga töötavate tööliste, teenindajate ja teadlaste alandamisega". (Poolte teadlaste kohta see olnuks kindlasti tõsi. Eestis on kenake hulk kutsumusega teadureid, kes on omal alal väga head, aga ei tule ülikoolipalgaga palgapäevani välja, kuid kes ei pea ka õigeks valida tee, mille omal ajal valis Andrus Ansip.)

Taolise lisandusega hõlmanuks kõneleja kogu Eesti rahva. Venelaste, eestlaste ja muulaste vastandamise pinge kaotanuks aku!

Sveta Grigorjeva pidas kõne enesele teadvustamata põhimõtte järgi: „Kuulake, millist ebameeldivat informatsiooni ma valdan! Tulge ja lööge kaasa, kellele see korda läheb!"

Üleskutse revolutsiooniks