Valdo Randpere: loodetavasti ei jõua vaktsiinieksperimendid Eestisse

Lugesin eile YLE kaudu Eestisse jõudnud uudist selle kohta, et soomlased usuvad, et neil on COVID-19 vastane vaktsiin peaaegu valmis, aga Soome valitsus on selle suhtes leige ja et rahvusvahelised farmaatsiahiiglased tahavad ainult kasumit teenida. Aga Soome teadlased tahavad teha tasuta vaktsiini ja kuna see on tasuta, siis ei näe kasumiahned rahvusvahelised ravimiettevõtted sellist vaktsiini atraktiivsena.

Põhjuseid skepsiseks võib olla mitu, mulle torkab uudisest silma üks oluline detail. Uudisloo lõpuosas teatab üks vaktsiini arendajatest, et ta „loodab, et kõige aeganõudvam ja kallim arendusetapp, milleks on ulatuslikud inimkatsetused, võib suures osas vahele jääda“. Ta tunnistab, et mis tahes testimisfaasist möödaminemine suurendab võimalikke riske, kuid rõhutab, et vaktsiini väljatöötamine on põhinenud olemasolevatel ja kontrollitud andmetel. Selline suhtumine on üllatav. Seda enam, et lugedes sama uudist näiteks rootsikeelsest YLE portaalist, selgub, et selle vaktsiiniga pole isegi loomkatsetusi veel tehtud.

Maailmas on hetkel sadakond vaktsiini arendajat, kes on jõudnud mingi nimetamisväärse tulemuseni. Enne, kui vaktsiin kasutusele võetakse, peab see läbima loomkatsetused ning seejärel kliinilised katsetused inimestel. Inimestel katsetamine toimub kolmes etapis. Lihtsustatult eristab neid etappe omavahel katsetustesse kaasatud inimeste hulk. Katsetuste eesmärk on tagada vaktsiini turvalisus, määratleda vaktsiini õige doseerimine ning identifitseerida vaktsiini võimalikud kõrvalmõjud. Iga etapi tulemused tuleb dokumenteerida ja inimeste hulga kasvades erinevates katsetusfaasides mõõdetakse lisaks eelnevatele kriteeriumitele ka vaktsiini tõhusust ning otsitakse harvemini esinevaid kõrvalmõjusid, mis ilmnevad katsetustes osalevate inimeste arvu kasvades.

Valdav enamus vaktsiine ei jõua kunagi kolmandasse etappi, vaid ebaõnnestuvad juba varasemates katsestaadiumites. Hetkel on maailmas üks vaktsiin jõudnud katsetuste teise faasi Hiinas, kus vaktsiini katsetatakse 108 inimese suurusel grupil Wuhanis. Kaks vaktsiini on esimese ja teise etapi vahel (Saksamaal ja Suurbritannias) ning viis on esimeses etapis( USA-s ja Hiinas). Kaks vaktsiini on lähedal esimese etapi inimkatsetustele (USA-s ja Austraalias). Seega on kokku kaheksa vaktsiinikandidaati vähemalt esimeses etapis ja lisaks veel kaks esimesele etapile lähedal. Kõige realistlikumad ennustused viitavad valmis vaktsiini olemasolule ca 18 kuu pärast.

Maailmas väljaspool Soomet ja ka Eestit käib praegu intensiivne debatt teemal, kas üldse ja kui eetiline oleks lühendada erinevaid katsetusetappe ja muidu rangeid nõudeid nendele ning asuda kohe suuremahulistele katsetustele vabatahtlike osalejatega. Vabatahtlikest iseenesest puudust pole — ainuüksi USA-s on hetkeseisuga 15 140 inimest 102 riigist end vaktsiini arendamise kiirendamist toetava keskkonna 1Day Sooner veebilehel vabatahtlikuks registreerinud.