Kui ma enne selle artikli ilmumist pidasin kogu seda Martin Helme jantimist ameeriklastega EKRE tavapäraseks populistlikuks valimisetenduseks, siis tunnistan ausalt, et Roonemaa artikkel muutis mu suhtumist.

Mõned detailid olid mulle teadmata ja just need detailid muudavad kogu loo minu silmis naljanumbrist võimalikuks väga tõsiseks ametialaseks eksimuseks Martin Helme ja tegelikult kogu valitsuse poolt. Üks detail, mis mu tähelepanu köitis oli väide, et sama advokaadibüroo, kelle Eesti valitsus palkas, esindab või on üsna hiljuti esindanud firmat Prevezon Holding Limited'i.

Prevezon on suhteliselt tuntud nimi kõigile, keda huvitab Ameerika sisepoliitika või rahapesu.