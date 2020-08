Valdo Randpere Reformierakonna langusest: Turu-uuringute erakondade reitingud on kõige klassikalisem „fake news“

On seda olnud juba aastaid, ometigi leidub lihtsameeleid või siis mingil muul põhjusel huvitatuid, kes neid uuringuid tellivad ja kajastavad. Turu-uuringud on pea alati kõige enam mööda pannud oma valimistulemuste ennustamisega ja nende numbrid vastavad tegelikkusele iga kord ainult vahetult pärast valimisi. Siis on nad oma tulemuse lihtsalt päriselust maha kirjutanud. Et mitte jääda üldsõnaliseks, siin mõned numbrid Turu-uuringute viimaste aastate valimiste ennustamistest: