-Millised on protestijate majanduslikud ja sotsiaalsed nõudmised?

Sotsiaalseid ja majanduslikke nõudmisi praegustel protestidel pole. Need on puhtalt poliitilised meeleavaldused. Selles seisneb ka Valgevene protestide eripära ja nõrk koht, sest reeglina võitlevad inimesed majanduslike nõudmiste eest visamalt kui poliitiliste eest. See on maailmas tavaline praktika. Ja võimalik, et see on ka põhjus miks riigiettevõtete streigid ei saavutanud seda ulatust, nagu lootsid valgevene opositsionäärid.