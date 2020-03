See oli aeg, mil moraalinormid kirjutasid ette, et ühte heita ei olnud kombeks enne, kui abielusõrmus on sõrmes.

Iga põlvkond loob oma moraali. Soomes tehti uuring, mille järgi rohkem kui pooled vastanutest teatasid, et neil on olnud rohkem kui 16 voodipartnerit, 4,6 protsenti oli omanud rohkem kui 100 seksisemu.

11. käsk võiks kõlada nii: sa ei pea urgitsema teiste inimeste peresuhtes ja andma neile karme hinnangud. Kasuta oma eluenergiat selleks,et muuta oma lähedaste suhted paremaks, kirjutab autor. Või mida arvad sina?

Osta artikkel või vormista tellimus ning loe lähemalt!