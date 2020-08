VASTUKAJA | KredEx on töötanud nii, et ninast veri väljas

Samuti ei saa väita nagu poleks meetmeid kasutatud. KredEx on kriisimeetmete raames sõlminud 92 otselaenude ja 125 laenukäenduste lepingut. Tänu nendele lepingutele on ettevõtjaid rahastatud kokku 184 miljoni euroga. Peale selle on KredEx alates eriolukorra algusest sõlminud 142 käendus- ja laenulepingut tavapäraste teenuste raames, mille tulemusena on ettevõtjad saanud lisafinantseerimist 58 miljoni euro eest. Maksepuhkused on vormistatud 218 juba enne kriisi sõlmitud käenduslepingule. KredEx on seega kriisi ajal sõlminud kokku 359 uut käendus- ja laenulepingut ning teinud selle aja jooksul ettevõtjatele kättesaadavaks üle 242 miljoni euro.