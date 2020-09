Tuleb tunnistada, et olla süvausklik muutub minu jaoks järjest raskemaks ja justnimelt sellesama asjaolu tõttu, millest Remsugi räägib: tänapäeval on kõik justkui usklikud. Järjest raskem on aru saada, millist ideoloogiat inimene täpsemalt esindab. 1990ndatel, kui mind vahel usu pärast narriti, oli kõik palju lihtsam. Nüüd vahel isegi tundub, et pigem on usklikud need kiusajad. Igatahes on usklikkus saavutanud teatud jõupositsiooni ja see tekitab minus kahetisi tundeid.