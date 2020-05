Vello Pettai: ERJK kaotamine laseks kontrollimatult voolata parteidesse raha piiritagustelt mõttekaaslastelt

Ka mitmed madalama tasandi organid on oma koha leidnud meie demokraatia teostamisel ning tagamisel. Üheks selleks on kahtlemata kujunenud Erakondade rahastamise järelevalve komisjon(ERJK).

Kui mõelda hämmingule, mis on avalikkuses esile kerkinud seoses ettepanekuga likvideerida ERJK, siis kuldne tõdemus on tulnud endiselt õiguskantslerilt Allar Jõksilt, kes intervjuus Vikerraadiole täheldas, et mitte kunagi pole erakonnad mitte üheski riigis püüdnud erakondade rahastamise järelevalve nõudeid „professionaliseerida" niisama iseseisvalt, vabatahtlikult või puhta südametunnistuseta.

Milles on tegelik probleem?