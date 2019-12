VENE MEEDIA PÄEVIK | Ehkki Mart Helme Postimeest ei sulge, pälvib ta Kremlist ohtralt kiitust

Nagu teatab portaal ERR.RUS, avaldasid Vene propagandaagentuuri Rossija Segodnja vastu kehtestatud sanktsioonid mõju ka tema tütarettevõtte Sputnik Eesti harule. Sputniku töötajad olid sunnitud oma üüripinnalt välja kolima.

Rossija Segodnja koduleheküljel öeldakse, et Eesti Sputnik ei suutnud tasuda üüriarveid, sest „rahvusvaheliste pankade Eesti harud külmutasid meediaagentuuri Rossija Segodnja arved". Rossija Segodnja juhataja Margarita Simonjan teatas, et Sputniku töötajad jätkavad tegevust kodust.

Venekeelse Postimehe toimetus avaldas aga Venemaa saatkonna avalduse selle kohta, et „populaarne Vene meediakanal kannatab Eestis tagakiusamise all". Vene diplomaadid teatavad, et Sputniku vastu avaldatakse pretsedentitut administratiivset survet, mille juures keegi nimetamatu „väänab avalikult nimetatud meediaressursiga seotud pangastruktuuride ning ettevõttete käsi".

Hoiatus ERR-i aadresssil