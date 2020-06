Ma isegi ei mäleta enam, mis põhjusel laususin üks kord Eesti vene arhiivi koostajale ning säilitajale Aleksandr Dormidontovile, et tema ei ole õige venelane. „Miks?" imestas Dormidontov. „Sest tõelisel venelasel ei ole vaja tõestada, et ta on venelane," vastasin. Tundub, et Aleksandr tookord nõustus minuga.

Võiks arvata, et suurem osa Eesti venekeelsetest elanikes pole samuti mitte päris venelased. Kuidagi liiga innukalt tõestavad nad mõnikord teistele ja endale, et nad on venelased. Aga kes nad siis on?