Venemaal on sisuliselt likvideeritud vaba ning sõltumatu ajakirjandus. Paljud vene ajakirjanikud, kes ei soovi minna Kremli propagandatööstuse teenistusse, on valinud pagulasstaatuse piiri taga. Kõige rohkem neist Ukrainas.

Toon näitena kolm inimest, kes 90-ndatel ning 2000-ndate algul olid vene ajakirjanduse kõige säravamateks esindajateks. Need on telekanali NTV endine esinägu Jevgeni Kisseljov, endine raadiojaama Ehho Moskvõ hääl Matvei Ganapolski ning Aider Muždabajev, kes töötas aastaid nädalalehe Moskovski Komsomolets peatoimetaja asetäitjana. Kõik kolm elavad ning töötavad praegu Ukrainas: Kisseljov telekanalis Ukraina 24, Ganapolski kanalis Prjamii ning Mušdabajev krimmitatarlaste kanalile ATR. Muždabajevi ning Kisssljovi vastu on algatatud Venemaal ka kriminaalasjad „kaasosaluse eest ekstremismis ning terrorismis."

Oma ülekannetes valgustavad kõik kolm sündmusi Ukrainas. Kuid peale selle pööravad nad ajakirjanduslikku sõltumatust ning objektiivsust säilitades palju tähelepanu ka sellele, mis sünnib Venemaal. Kui nende analüüsi lühidalt kokku võtta, näeb olukord välja järgmine.