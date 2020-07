Kremli käed ei ulatu ainult Eesti venelasteni. Populistide käremeelsete avalduste abiga on Venemaa poliitiline programm jõudnud ka Euroopa juhtriikide parlamentidesse. Eriteenistused värbavad poliitikuid nii piitsa kui ka präänikuga. Kuidas on võimalik, et venemeelsed on Euroopas parketikõlblikud?