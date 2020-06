VENE PILK | Andrei Šumakov: etüüd mustas

Olgem ausad, me keegi ei kujuta eriti ette, mida tähendab olla mustanahaline USA-s. On see hea või halb? Kas see erineb sellest, kui olla valge või asiaat? Teame kõigest arve.100 000 vahistatu kohta aastas on 1,9–2,4 hukkunud afroameeriklast, 0,8–1,2 latiinot ja 0,6–0,7 valgenahalist (andmed erinevad regiooniti). Frank Edwards ja Michael Esposito kinnitavad uuringus „Politseiga seotud surma risk rassi, etnose ja asukoha põhjal”, et politseinikud tapavad keskmiselt 2,8 inimest päevas (20 nädalas!) ja olid aastatel 2012–2018 vastutavad 8% täiskasvanute tapmise eest.

Karantiinijärgses elektrifitseeritud keskkonnas võib välk lüüa igal ajal. Ja lõigi kõige põhjapoolsemas (Alaskat arvestamata) osariigis, kui politseinik Derek Chauvin lämmatas vahistamise käigus afroameeriklase George Floydi. Muide, Chauvini nime kandis ka Napoleoni sõdur, kellest pärineb mõiste šovinism. Ülejäänut teate te hästi.

Aga Eesti venelaste ja USA mustanahaliste olukorda on mul raske võrrelda. Need, kes toovad selliseid võrdlusi, ei tea, millest räägivad, või keelduvad omistamast oma vestluskaaslasele vähimatki intellekti, mis ei lase mõista, et eri nahavärvi inimestele olid ookeani taga eraldi tualetid ja hotellid.