VENE PILK | Andrei Šumakov: maailmasõda K

Valgevene president räägib nõupidamistel: tuleb sõita maale, seal pole mingit koroonaviirust, seal on traktor ja see ravib kõike.

Praegu on kõik Euroopa spordivõistlused peatatud, kuid Valgevenes käivad hoki- ja jalgpallivõistlused täie hooga. Fännid on tribüünidel õlg õla kõrval koos, andes viirusele suurepärase platsdarmi. Ent valitsus eitab epideemia olemasolu täiesti.

Venemaal mindi hoopis teist teed. Suurel riigil, mille eri regioonides on vägagi erinev hulk nakatunuid, ongi raske välja töötada ühtseid reegleid. Sellepärast tuleb Moskvas kodus istuda ja tohib välja minna üksnes lähimasse poodi või koeraga jalutama.



Huvitav on märkida, kuidas käitub selles olukorras president Vladimir Putin. Putin püüab igati vältida sõna „karantiin”. Venemaal tehakse juba nalja, et „karantiin” on uus Navalnõi. Ka seda nime väldib Putin täielikult.