JAH

Väga halb, et Saksa terviseministri ettepanek läbi kukkus. Nüüd peab teistest riikidest siirdamiseks elundeid hankima. Juba varem on elundite nappus tekitanud ebameeldivaid arutelusid, kuidas neid jagada. Kõige rohkem kannatavad selle pärast siirdamise ootenimekirjas olevad inimesed. Saksa poliitikud oleksid pidanud kaitsma ühiskonna nõrgemate liikmete vajadusi. See ajalooline võimalus lasti nüüd käest.