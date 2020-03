VERSUS | Kas Leedu võib oma 30 taasiseseisvusaasta üle uhke olla?

EI

Pärast iseseisvuse taastamist lootsid Leedu inimesed, et juba mõne aasta pärast elavad nad nagu Rootsis, kuid see oli naiivne lootus. Hiljutise avaliku arvamuse küsitluse järgi on 58,1% elanikke viimase kolme aastakümne muutustega rahul, aga 28,4% ütles, et on pettunud. Sotsiaalprobleemide selgeim märk on väljaränne, mis on vähendanud Leedu rahvastikku veerandi võrra.