JAH

Ükski Türgi muslim ei ole vastu. See samm näitab, et rahvuslikku mälu ja vaimu hoitakse elus. Praegu on Türgi riik tugevam kui 1934. aastal, kui Hagia Sophia muudeti muuseumiks. Ta suudab nüüd kaitsta mitte ainult oma materiaalseid, vaid ka vaimseid huve. Selle otsuse teinud president Tayyip Erdoğani, kes on täitnud Türgi muslimite unistuse ja innustanud maailma 1,7 miljardit muslimit, mäletatakse palvetes. See on päev, kui tunnistati, et 1071. aasta Manzikerti lahingu võiduga ja Istanbuli vabastamisega 1453. aastal ei ole vallutus lõppenud, see jätkub kogu igaviku, apokalüpsiseni.