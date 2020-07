EI

Ühiskond peab tunnistama, et ei suuda seda viirust kõikjal kontrollida. Las esimese kivi viskab see, kes on koroonapatuta. Enamik inimesi on ühel või teisel viisil hooletult käitunud. Tõsi, klubides on risk suurem, kuid riskide minimeerimine tähendaks kogu ööelu peatamist. Keegi ei soovi seda koos kõigi kaasnevate majanduslike tagajärgedega.