Vilja Kiisler: aitäh, Isamaa, aga enne kaitsma hakkamist õppige ise eesti keel selgeks

Poliitikute keeletundlikkus pole üheski parteis just eriti kiita, kuid eesti keele kaitsele viskunud Isamaa paistab silma eriti kehva eesti keele oskuse ja olematute keelealaste teadmiste poolest. On naeruväärne, et just selle erakonna poliitikud on asunud valjuhäälselt kaitsma eesti keelt ja kultuuri.