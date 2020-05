Välistööjõu kojusaatmise kava, mis vormistati parlamendis seaduseks nimelt eriolukorra varjus ja sisulise debatita, kihiseb praegu maasikakasvatajate peades. „Ma ei taha näha enam ühtegi kaabuga poliitikut!” ütles südametäiega üks neist, kes viimaste valimistel hääle EKREle andis. Lubades ühtlasi, et see on viimane kord. Eesti maasikad võivad tänavu põllule jäädagi, sest ukraina käsi neid puudutada ei tohi. Pigem mädanegu maasse.