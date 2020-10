Küllap teatakse siseministeeriumiski, et nn sissekirjutuse ja reaalse elukoha aadress ei ole tihtipeale sama. Mismoodi see „vaatamine” siis ikkagi käib? Kas vaadatakse ainult rahvastikuregistri andmeid või on riigi käsutuses teisigi „vaatamise” viise? On see üldse seaduslik, kui ametnik tuhnib rahvastikuregistris eesmärgiga tuvastada, kes kellega elab ja missugune on kellegi seksuaalne sättumus? Mis sellest veel oleneb või tuleneb, et keegi elab riigi teada koos „vale” inimesega? Kuidas riik kindlaks teeb, et kaks inimest koos elades peale eluruumi ja voodit jagavad – korteri üürimine kahepeale majanduslikel eesmärkidel võiks ju ka kõne alla tulla? Ja mis riigis me õigupoolest elame, et sellised küsimused üleüldse peale kipuvad?