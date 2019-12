Vilja Kiisler: Kaljulaid kiitis kena keskteed ja head elu – no mida muud pidutujus inimestele ikka rääkida

See, olgu rõhutatud, on muidugi mu subjektiivne arvamus. Kui Kersti Kaljulaid otsustaks aastavahetuse kõne pidamata jätta, siis peaks osa inimesi seda mõistlikuks, teiste pahameel aga tõuseks taevani. Mäletate, kui ükskord ERR-is aasta ilma hümnita vahetus? Karmel Killandi oleks peaaegu elusalt nahka pistetud. No vaat. Küllap Kaljulaid selle pärast kõnet peabki. Et kedagi nahka ei pistetaks.

Kaljulaidil on olnud raske aasta. Olla president riigis, mida juhib põhiseaduslikule korrale ja riiklikule julgeolekule ohuks olev valitsus – nagu Kaljulaid ise on seda sõnastanud – pole lihtne ülesanne.