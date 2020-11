Aga see pole kaugeltki kõik. Reps lahkub ohvri rollis. Väga paljud ei saanud üleüldse aru, kuidas ajakirjandus Repsi kritiseerida julgeb. Jumal küll, inimene on Eesti Vabariigi valitsuse minister ja kuue lapse ema, üksikema pealegi. Niisuguseid tuleb käsitleda rahvusliku aardena, selle asemel et väiklaselt näpuga seadustes järge ajada. Ja veel enam – tuntud advokaadid on ju väitnud, et äkki ei olnudki mingit seaduserikkumist. Erisoodustusmaks, olete kuulnud? Ah et seda tasub ka maksumaksja? Ei noh, ikkagi on see ajakirjandus nii vastik ja Õhtuleht veel eriti. Kuulsite, isegi üks ajakirjandusõppejõud ütles, et ei oleks tohtinud lapsi pildistada, kuulsite?