Eesti riik on viimaks Euroopa Komisjonist kätte saanud loa toetada Nordicat 30 miljoni euroga. Noh, läks alles aega selle kiire asjaga! Ei teagi nüüd, kes siin see kõige sossim sepp on, kas Nordica, majandusministeerium või koguni rahandusministeerium – või on ehk süüdi euroliidu hiigelmasinavärgi aeglus. Nordica juht Erki Urva käest ei saa ju aru ega otsa kätte.

Urva on andis viimati sel teemal fenomenaalse intervjuu, milles vastas muu hulgas küsimusele, mida nad seal Nordicas selle 30 miljoni euroga teha kavatsevad, kui kätte saavad. Teate, mida? Nad hakkavad võlgu maksma. Ah kui palju neid täpselt on? „Noh... päris korralikult, jah,” ütles ettevõtte juht.