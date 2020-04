Aga ei. Selle asemel pakatab Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene nördimusest ning teatab avalik-õiguslikus televisioonis, et LHV pakkumine on vastuolus igasuguse ärieetikaga. Justkui oleks LHV omanik Rain Lõhmus tema, Enn Pandi või Ain Hanschmidti puu külge kinni sidunud, armutult kaikaga nüpeldanud ning lõpuks relvaga ähvardades püüdnud üle võtta ettevõtet, mis praeguses kriisis on raskustesse sattunud nagu suur osa majanduse osalistest.

No ei midagi säärast.