Ometi on tegemist kohaga, mis on koduks peaaegu 120 000 eestimaalasele ehk veidi alla 10% meie riigi rahvale. Nende inimeste jaoks tähendab Lasnamäe palju muudki kui ollakse stereotüüpselt harjunud mõtlema. Aeg on küps uurida ja teadvustada Lasnamäe ajalugu, luua Lasnamäe muuseum.