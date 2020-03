Julgen väita, et teavad küll, küsimus on aga teine. Kas info, mis vene keelt kõnelevate inimesteni Eestis jõuab, on piisavalt usaldusväärne, tasakaalustatud ja kasulik? Ja kuhu jäävad ometi venekeelsed arvamusliidrid? Miks on vene inimene jälle korralikust infost eemal?

Osta artikkel või vormista tellimus ning loe pikemalt!