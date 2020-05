Vootele Päi: tsiviliseeritud riigis oleks Rail Baltic reaalsus ning Talsinki tunnelis juba kopp sees

Neid näiteid on loomulikult veel. On neid, kes ogaras agaruses tahaks sulgeda põlevkivitööstuse kiiremini, kui isegi EL seda vajalikuks peaks. Mis sellest, et mõistliku alternatiivi puudumisel tuuakse ohvriks terve üks regioon väikesest Eestist. Hiiumaal ei lubata ehitada tuuleparki, sest see segab kohalike merevaadet. Ja nii me majandamegi - mitte ainult ei luba me oma tagahoovi ehitada, aga me ei luba üldse mitte midagi mitte kuhugile ja mitte kunagi ehitada, sest Eesti Nokia on puutumata loodus. Reaalsus on muidugi see, et puutumata loodust leiab mujalgi, kus ei pea selle nautimiseks kannatama kordamööda lörtsi ja sääski.