Võrdsete võimaluste volinik selgitab: millised õigused on koroona riskipiirkonnast naasnud töötajatel ja lastel?

Töötaja peab tööandjat teavitama, et ta viibis riskipiirkonnas ja seejärel tuleb tööandjal koostöös töötajaga leida parim lahendus. Olgu selleks siis kaugtöö, täiendav puhkus vmt.

Ka täisealine õpilane või alaealise õpilase esindaja peavad teavitama haridusasutust, kui laps või noor viibis riskipiirkonnas ja samamoodi tuleb koostöös leida parim lahendus. Tööandjal või haridusasutusel on kohustus hoolitseda selle eest, et töötaja või õpilane ei haigestuks tööl või koolis käimise tõttu. Juhul, kui töötaja või õpilane püsib tervishoiu eesmärgil kodus, siis mõistagi ei anna see „linnaluba“ ka töö või õppetöö välisteks üritusteks või külastusteks.