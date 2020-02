Züleyxa Izmailova: haiged lapsed rahata jätnud erakonnad võiksid ise jõulutunnelis kerjamas käia

On neid, kellele valmistab piinlikkust välismaalaste ees ministril kehv võõrkeeleoskus või labane kõnepruuk riigikogu saalist.

Aga kõige piinlikum on Eesti puhul see, et riik jätab oma enda inimesed abita, põhjendades seda "ebaeetiliselt suure eelarve mõjuga"!