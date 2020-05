Oma pöördumises toob liit üheselt välja vajaduse saada riigilt luba hooajaliste- ja kaitsepiirangute kaotamiseks raietegevuse hoogustamise nimel.

Maakeeli tähendaks see seda, et riik peaks loobuma riigi metsas kehtestatud pesitsusaegsest raierahust ja kaotama kaitsealasid, et meie metsi saaks raiuda aastaringselt ja piiramatult.