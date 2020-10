Mihkel Tamm: algab arvamuskonkurss "Mis saab homme?" Peapreemia tuhat eurot

Eesti Päevaleht on homse päeva leht. Me saame aru, et jõudmaks helgema tulevikuni, tuleb juba täna seda tulevikku ise tegema hakata. Ja homse päeva lehena me teame, et selleks tuleb kuulata tarkade inimeste häält ja mõtteid.

Maailma, Eestit ja meie muresid saab näha mitut moodi. Üks viis on näha pelgalt lähenevat halba - kliimakriis, viirused, majandushädad, demograafiline kriis, aina süvenev üksindus. Aga teine viis on otsida lahendusi - mida ja kuidas tuleb teha juba täna nii, et homne päev ei oleks ainult üks häda, ikaldus ja kriis?

Eelmisel aastal korraldasime esimest korda arvamuslugude konkursi, millega otsisime vastust küsimusele „Mis saab homme?". Meile saabus 70 lugu, mis kindlasti avardasid meie toimetuse ja meie lugejate maailmapilti. Need ei olnud ainult saabuvate hädade kirjeldamised, neist paljud olid arvamuslood, mis pakkusid ka lahendusi.

Võiduloo tähtis sõnum

„Kas homne on ikka nii ohutu ja ilus?" küsis peapreemia võitnud psühholoog Tanel Mällo oma arvamusloos, mis keskendus tehisintellektile ning sellele, kuidas vabatahtlikult käest antud andmed suunavad inimesi enese teadmata elama masinate suunatud elusid.

Mällo pakkus välja, et tuleks luua võimalused, kuidas inimesed saaksid riigile ja eraettevõtetele jagatavaid isiklikke andmeid regulaarselt üle vaadata. Nii muudaksime isikuandmete kasutamist läbipaistvamaks ja õpiksime oma andmeid tundma ja kasutama. „Meil on võimalik teha ka teisiti: olla teerajajad, kultuurilise muutuse juurutajad," kirjutas ta innustavalt.

Väljakutseid täis 2020. aasta annab ehk tavapärasest rohkem ainest mõelda selle peale, mida teha teisiti, et ootamatused meid rivist välja ei lööks. Välja on hakanud paistma probleemid, millele me enne eriti tähelepanu ei pööranud.

Koroonakriisi võimalused

Mul on hea meel, et kuigi koroonakriis tõi kaasa tõsiseid väljakutseid riigi meditsiinisüsteemile ja majandusvõimekusele, siis terve selle aasta jooksul on tähelepanu pööratud ka inimlikumatele ja isiklikumatele muredele. Kuidas raskel ajal koos elada ning säilitada elutervet ühiskonda? Kuidas hoolitseda nende eest, kes end õnnetutena tunnevad? Mida teha, et Eesti lapsed oleksid koolis innustunumad ja rõõmsamad?

Need on reaalsed mured juba tänases Eestis. Kui nendega kohe ei tegele, süvenevad need aina edasi ja iga uus päev tähendab, et me jätsime tegemata mõne vajaliku sammu paremate lahenduste poole.

Kirjutage meile ka neist valusatest teemadest, mis on Eesti mured täna ja mille peale tuleb kohe mõelda. Meil on võimalik olla teerajajad, et edaspidi oleks parem kui seni. Ja ärgem piirdugem oma unistustes vaid lähema viie aastaga.

Möödunud aastal laekunud arvamuslood olid innustav lugemine. See oli ka mõneti lohutav näha, et aina algelisemaks muutunud argumenteerimiskunstiga Eesti arvamuskultuuris on veel neid, kes viitsivad sisuliselt kirjutada.

Hoidkem taset!