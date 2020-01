MIS SAAB HOMME? | Aarne Link: traditsiooniline, range kool kaotaks lödipüksid ja taastaks terve mõistuse

Alustagem koolivõrgu korrastamisest. Kogukonna soov on, et kool oleks võimalikult kodu lähedal. Selleks kooliks saab olla algkool või kuueklassiline kool, kuna algklasside õpetaja ja klassiõpetaja on ettevalmistatud sisuliselt kõikide tundide andmiseks. Seega võiks nendel olla koormus tagatud. Kolmas koolitüüp oleks täisgümnaasium 1.-12.klassiga, tagamaks õpetajatele võimalikult normilähedane koormus.

Iga institutsioon peab omama vajalikke ressursse ülesannete täitmiseks. Selles valdkonnas on haridussüsteemis palju probleeme. Ajaloo kõigis olulistes protsessides on määravaks teguriks olnud inimene. Haridusvaldkonnas on selleks teguriks õpetaja. Kahjuks on õpetaja elukutse meie riigis ebapopulaarne. Seda väidet on kinnitanud ka haridusminister Mailis Reps . Aga kas mitte vastav ministeerium ei peaks siin tulemusliku lahenduse leidma? Igal olukorral on põhjus ja lahenduste leidmiseks tuleb alustada põhjuste likvideerimisega.

Praktikuna väidan, et umbes 70% kooli tegevusest moodustab õppetöö. Lugupeetud filosoof härra Ülo Vooglaid on väitnud, et targaks teeb mõtlemine, mitte õppimine. Julgeksin siiski teda veidi täiendada - õppimine peab treenima iga õpilase aju mõtlemisvõimelisemaks ja õpetama mõtlema. Arvestades tänapäeva info kättesaadavust, peaks õpilane vähemalt osadele testküsimustele vastamiseks otsima vajalikku infot. Saadud info abil peab ta mõtteprotsessi tulemina leidma õiged vastused, millega kaasneb ka teadmiste omandamine. 30% kooli tegevusest peaksid kujundama positiivseid iseloomuomadusi ja propageerima terveid eluviise. Pean oluliseks tulemuslikkuse printsiibile rajatud huvitegevust, isiklikku eeskuju ja klassijuhataja tööd. Kahjuks on koolidel liiga vähe ressursse nende printsiipide efektiivseks rakendamiseks, aga isegi osaline rakendamine annab märkimisväärseid tulemusi.

Takistuseks võib olla kitsa erialaga õpetaja soov mitte ääremaale minna. Rakendada saab lepingulist printsiipi või soodustusi. Koormuseprobleemi lahenduseks pakun välja liiterialadega õpetajate ettevalmistamise. Minul on näiteks kolm eriala ja kuigi ma olin õpetaja 1aasta ja 2 kuud, ei olnud koormusega probleeme. Lisaks õpetati omaaegses TPedIs piisavalt põhjalikult lisaks minu põhierialale ka füüsikat, matemaatikat ja ajalugu.

Oluline juhioskus

Teine põhjus on palk. Väidan, et tippjuhiks ei tohiks saada isik, kellel puuduvad või on puudulikud tippjuhile vajalikud omadused. Antud juhul analüüsioskus. Omal ajal leidis haridusminister Tõnis Lukas, et Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis on kõrged riigieksamite tulemused seepärast, et kool on ainult gümnaasiumiklassidega. Ma sooviks hr Lukase käest küsida, kuidas põhikooliklassid takistavad gümnaasiumiklasside õpilastel õppimist. Pigem on koolides, kus pööratakse isiksuse kujundamisele tähelepanu, gümnaasiumiõpilaste mõju noorematele õppuritele üpris positiivne.

Miks siiski nimetatud kooli riigieksamid on kõrgel tasemel? Kunagi väitis üks Tartu õpetaja, et oli aasta, kus põhikooli lõpetaja ei pääsenud keskmise hindega 4,6 selle kooli kümnendasse klassi. Ma ei tea, kas see oli sellel aastal tava- või üksikjuhtum. Hr Lukas, kas kõrgete tulemuste põhjuseks ei ole mitte see, et antud gümnaasium võtab kooli konkursi korras Tartu linna õpivõimekamad õpilased.

Newtongi poleks hakkama saanud

Ma ei poolda ka konkursside korraldamist gümnaasiumiklassidesse. Räägitakse, et isegi Newton oli raskustes üldhariduse omandamisega. Kui see on tõsi, siis arvan, et me kaotame palju ajupotentsiaali. Pealegi peaks hariduse võimaldamine kuuluma inimõiguste valdkonda. Muide alati ei tähenda hea mälu ka head mõtlemisvõimet. Näide praktikast - mulle on kolme õpilase kohta öeldud, et ma ei oleks pidanud neid gümnaasiumiastmesse vastu võtma. Üks neist omandas hiljem kõrghariduse, teine isegi kaks kõrgharidust, kolmanda kohta mul kahjuks puudub info. Minu arvates võiks ministeerium moodustada kümmekonnast direktorist nõukoja, leidmaks praktikute abil haridusprobleemidele optimaalseid lahendusi.