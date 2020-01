MIS SAAB HOMME?| Diana Luik: #ÜksildusLõikabHinge - võimatu on leida kedagi, kes hooliks sügavamast suhtest

Kuidas on võimalik suurlinnas end üksildasena tunda? Saksa sotsioloog Georg Simmel on öelnud: Kusagil pole üksildus suurem kui suurlinna rahvamassis. Suurlinnad on anonüümsed ja ebausaldusväärsed. Neis puudub ühtehoidev kogukonnatunne. Elu kulgeb töö-pood-kodu-telekas-voodi trajektooril. Üksteisega puututakse kokku vaid ajutiselt. Kellel on aega/tahtmist/huvi uue (meeleheitel) sõbra soetamiseks?!