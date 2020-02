Eneselegi märkamatult oleme viimaste aastakümnetega teinud läbi suure arenguhüppe. Vähem kui 30 aastat tagasi seisid meie vanemad ja vanavanemad järjekordades, et osta ENE-t – entsüklopeediat, mis oli tolleaegse inimese Google.

Sealt nad ammutasid kõik oma teadmised ja tarkused, ehkki ENE ei vastanud küsimustele nagu „Kuidas saada rikkaks?” või „Kuidas mõrvast puhtalt pääseda?”. Viimast küsitakse Google’ilt keskmiselt miljon korda kuus.

Alles kümme-viisteist aastat tagasi kandsime kaasas väikesi märkmikke sõprade telefoninumbrite ja aadressidega. Nüüd on iseenesestmõistetav, et seadeldis teab juba enne meid, kellega me suhelda tahame. Kreutzwaldi unistus targast mehest taskus on lõpuks täide viidud ja meil kõigil on ligipääs kogu maailma teadmistele.