Pole lihtne olla noor, käia avatud silmadega ringi ja kuulata neid, kes praegu võimul on. Ma saan aru, et Beavise ja Buttheadi põlvkond tõi Ameerikas võimule Donald Trumpi, aga mida saame öelda oma kitsarinnalisuse õigustuseks meie? Et võõrvõimude all kasvanud sisemine ori ei taha kuidagi lahti lasta? Võimalik.

Vahet pole. Suur muutus on tulemas. Vanad tagurlased, kartke Greta Thunbergi!