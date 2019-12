MIS SAAB HOMME? | Erki Freiberg: tehisinimese saadavad viimsele unele surmakapslid

Liialdamata võib väita, et tegemist on korraliku segapudruga juba tänases päevas. Kuid kui jälgida droonide tehnoloogia arengut ja levimist, siis on selge, et see tehnoloogia on tulnud, et jääda ja levida kõikjale inimese tegevusvaldkondadesse, sealhulgas inimeste ja kaupade transporti. Üha rohkem liiklust ja tegevusi kolib maalt õhuruumi.