MIS SAAB HOMME? | Jaanus Kriisk: kes päästab ühe elu, see päästab kogu maailma

Elurõõm. Rõõm elust enesest. Mitte hommikust õhtuni pealiskaudsest teiste jaoks tõestamise nimel tormamisest, vaid elamisest. Seda ei saa õpetada, käskida ega sundida, see peab tulema teadliku otsuse ja arusaamise tulemusena. Ja järsku olemegi Oscar Shindleriga samas olukorras, kus märkame, et paljud eesmärgid millede poole püüdlesime, on muutunud sisutühjadeks ja mõttetuteks. Kuid kas me märkame seda kahekümne või seitsmekümne aastaselt, selles on valus reaalsusest tulenev küsimus.

Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et küsimusele – mis saab homme? - saame me kõik väga lihtsalt ise vastata. Nii, nagu otsustame, nii ka on! Lihtne, selge ja teatud mõttes julmalt aus. Suur maailm kihutab meeletu hooga, me veel ei tea kuhu, aga sinu enda maailm kihutab sinna, kuhu sina teda suunata tahad. Seega kui tahad olla rumal, pealiskaudne, laisk ja saamatu ning nõrk, siis ole. Tahad olla virk, viisakas, pühendunud ja tugev ning tark, siis palun, sinu õigus. Homne on tänaste valikute tulemus. Ja läbi nende teadlike valikute me määrame, kas oleme nii võimekad, et saame endaga ise hakkama ja jõudu jääb ka üle teisi aidata, või jagub täpselt niipalju, et saame vaid enda elukorralduse toimivana hoida. Või tunnistame ausalt, et natuke ikka siin-seal oleks abi vaja. Sinu tänane teadlik olevik - see ongi homme!