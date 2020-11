Veidi enam kui aasta olen varasemast rohkem andmete maailmast vaimustunud. Minupoolsete tagasihoidlike emotsioonidega alanud tutvus andmetega on tänaseks kujunenud soojaks püsisuhteks. Ilmselt on lisaks tööalasele kokkupuutele asi just selles, et infost pulbitsev elukeskkond pakub väga palju arvamusi, hinnanguid ja tõlgendusi, mis on sageli eksitavad.

Andmed annavad aga selge pildi, kui neid vaid usaldusväärsetest allikatest tarbida ja mõtestatult kasutada osata.