MIS SAAB HOMME? | Mare Rossmann: nutihulluse ajastul jäägu alles ka õpetaja autoriteet

Alanud õppeaasta eel ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et käesolev õppeaasta tuleb digimöllu, keelte õppimise ja koolirahu aasta. Janek Mäggi soovitus oli, et nautige internetti, mängige seal nii kaua, kui jõuate. Teie vanemad elavad maailmas, mida enam ei ole.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles, et vähem mobiili, rohkem looduses viibimist ja raamatute lugemist. Seda viimast on nimetatud soovituseks eelmisest sajandist.

Mina olen sama meelt kirjanik Jüri Kolgiga, kes ütles, et lugemine on vajalik ja kasulik ka siis, kui lugeja sellest ise aru ei saa. Kõik need soovitused tasakaalustavad üksteist. Elu on seatud nii, et kõik asjad, mida sa teed liiga palju, tekitavad sõltuvust ega tule kasuks.

Nutimöllu meil tagant tõugata pole tarvis. See toimub niigi igal pool. Nii kodus päeval kui öösel, kõnni- ja sõiduteedel, kõikvõimalikel kokkusaamistel. Ja nüüd siis ka koolis. Aga ohumärgid on juba õhus.

Nutisõltlastest lapsed ründavad vanemaid. Neis riikides, kuhu digihullus jõudis varem, pandi juba paarkümmend aastat tagasi tähele, et on suur hulk inimesi, kes oskavad küll lugeda, aga ei saa loetust aru. Ka meile on see kohale jõudnud.

Koolihariduse ajaloos on ikka otsitud alternatiive õpetaja autoriteedil põhinevale traditsioonilisele koolile ja klassikallisele õpetamismetoodikale. 100 aastat vana on käsitlus, mida esindab Waldorf-kool ning mis väärtustab vaimset lähenemist ja sobib hästi tundlikule natuurile.

Möödunud sajandi 70-ndatel tuli kooli nn „lipetski meetod“, mis pidi hoobilt kõk lapsed targaks tegema. Tänapäeval ei mäleta seda enam keegi. Klassikaline õppemeetod on jäänud ja ennast tõestanud. Nii, nagu klassikaline muusika ja kunst on aluseks tänapäeva moodsale käsitlusele, nii on ka klassikaline õppemetoodika aluseks uutele õppimismeetoditele.